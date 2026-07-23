«Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα»

Ένας 28χρονος Αιγύπτιος, παράνομος μετανάστης, συνελήφθη από την αστυνομία, και ομολόγησε τη δολοφονία, του ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου.

Η αστυνομία έφθασε στα ίχνη του, από τις κάμερες που τον είχαν καταγράψει, αλλά και τα αποτυπώματα, που εντοπίστηκαν στο γραφείο του ποινικολόγου, καθώς είχε ποινικό μητρώο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ για τη δολοφονία του ποινικολόγου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μας ενημερώνει για τις εξελίξεις της υπόθεσης, παρουσιάζοντας τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές και την πορεία της έρευνας που οδήγησε στη σύλληψη του δράστη.