Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια – 8 οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την υποστήριξη του προπονητή Υδατοσφαίρισης, Κώστα Κοκκινάκη προτείνει 8 χρήσιμες οδηγίες που σώζουν ζωές.
Η δράση γίνεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας : «Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια».
Αναλυτικά οι 8 οδηγίες της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ε.Ε.Σ. με τον Κώστα Κοκκινάκη
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