Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια – 8 οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την υποστήριξη του προπονητή Υδατοσφαίρισης, Κώστα Κοκκινάκη προτείνει 8 χρήσιμες οδηγίες που σώζουν ζωές.

Η δράση γίνεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας : «Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια».

Αναλυτικά οι 8 οδηγίες της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ε.Ε.Σ. με τον Κώστα Κοκκινάκη