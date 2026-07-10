Φωτιά στην Οινούσσα Σερρών – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Οινούσσα Σερρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.