Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκεται ο κτηνίατρος
Για κακούργημα διώκεται ο κτηνίατρος που διατηρούσε δωμάτια χωρίς άδεια και έκανε χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα στη Θεσσαλονίκη.
Ο 66χρονος κατηγορείται για βασανισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως προέκυψε από τον εντοπισμό επτά σκύλων και δύο γάτων που ήταν κλεισμένα σε κλουβιά στους χώρους που διατηρούσε.
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Υπενθυμίζεται πως ο 66χρονος κτηνίατρος διατηρούσε δωμάτια χωρίς άδεια στα οποία έκανε χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα. Στα δωμάτια είχε τοποθετήσει τραπέζια χειρουργείων και εξοπλισμό, με τα οποία πραγματοποιούσε τις επεμβάσεις.
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