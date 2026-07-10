Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκεται ο κτηνίατρος

Για κακούργημα διώκεται ο κτηνίατρος που διατηρούσε δωμάτια χωρίς άδεια και έκανε χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα στη Θεσσαλονίκη.

Ο 66χρονος κατηγορείται για βασανισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως προέκυψε από τον εντοπισμό επτά σκύλων και δύο γάτων που ήταν κλεισμένα σε κλουβιά στους χώρους που διατηρούσε.

Υπενθυμίζεται πως ο 66χρονος κτηνίατρος διατηρούσε δωμάτια χωρίς άδεια στα οποία έκανε χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα. Στα δωμάτια είχε τοποθετήσει τραπέζια χειρουργείων και εξοπλισμό, με τα οποία πραγματοποιούσε τις επεμβάσεις.