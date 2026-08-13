Βίντεο: Παραλίγο σύγκρουση φορτηγού με μηχανή

Ένα σοβαρό περιστατικό κατέγραψε μοτοσυκλετιστής όταν παραλίγο να συγκρουστεί με φορτηγό στον δρόμο.

Στο βίντεο φαίνεται η μηχανή να κινείται στο ρεύμα της. Στο αντίθετο ρεύμα κινείται ένα αυτοκίνητο όταν το φορτηγό πίσω του, πάνω σε στροφή, επιχειρεί και κάνει επικίνδυνη προσπέραση, φτάνοντας μια “ανάσα” από την μηχανή στο άλλο ρεύμα.Ο οδηγός της μηχανής κινήθηκε τότε στην άκρη του δρόμου αποφεύγοντας το φορτηγό.

Πηγή βίντεο: TikTok seak_o_youtuberr