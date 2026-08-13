Πυρκαγιά στο Στράτο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10:30.

Για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).