Πυρκαγιά στο Στράτο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10:30.
Για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
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