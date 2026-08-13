Βίντεο: Ασθενοφόρο προσπαθεί να περάσει μέσα από το μποτιλιάρισμα

Ένα βίντεο από το κέντρο της Κέρκυρας, που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη.Στις εικόνες φαίνεται ασθενοφόρο με αναμμένους τους φάρους να προσπαθεί να περάσει ανάμεσα στα αυτοκίνητα, την ώρα που η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και ο δρόμος έχει σχεδόν μπλοκάρει.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη

Το βίντεο συνοδεύεται από σχόλιο χρήστη του Facebook, ο οποίος θέτει το ζήτημα της πρόσβασης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης στο κέντρο και διερωτάται εάν θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρότεροι περιορισμοί στην κυκλοφορία.Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο τον Αύγουστο, όταν η Κέρκυρα δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Μάλιστα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη απευθύνει συστάσεις στους οδηγούς να αποφεύγουν την προσέγγιση της Παλιάς Πόλης με τα οχήματά τους τις ώρες αιχμής και να χρησιμοποιούν τους περιμετρικούς χώρους στάθμευσης.

Η εικόνα ενός ασθενοφόρου που δυσκολεύεται να ανοίξει δρόμο μέσα στην κίνηση επαναφέρει, πάντως, τη συζήτηση για το κυκλοφοριακό στην καρδιά μιας πόλης που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.