Πετρούπολη: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα

Πυρκαγιά ξεσπάσε σε διαμέρισμα στην οδό Ηφαίστου στην Πετρούπολη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις τις πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η πυροσβεστική εξετάζει την πληροφορία ότι η φωτιά μάλλον να ξεκίνησε από την κουζίνα.

Λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία στην οδό Υφαίστου από το ύψος της οδού Π. Μελά είχε διακοπεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.