Πετρούπολη: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα
Πυρκαγιά ξεσπάσε σε διαμέρισμα στην οδό Ηφαίστου στην Πετρούπολη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις τις πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Η πυροσβεστική εξετάζει την πληροφορία ότι η φωτιά μάλλον να ξεκίνησε από την κουζίνα.
Λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία στην οδό Υφαίστου από το ύψος της οδού Π. Μελά είχε διακοπεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
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