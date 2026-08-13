Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για κοκαΐνη και αναβολικά

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Ηρακλείου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και των διατάξεων που αφορούν τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, ενώ, οι συλλήψεις έγιναν κατα την διάρκεια της παράδοσης των ναρκωτικών. Τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομικοί, εντόπισαν έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, όπου παρέδωσαν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό.

Ακολούθησαν έλεγχοι και νομότυπες έρευνες, μεταξύ άλλων στην οικία του 32χρονου.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

– 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης

– 3.550 αναβολικά δισκία

– 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα

– 2.100 ευρώ σε μετρητά

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, ως μέσα διευκόλυνσης της τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.