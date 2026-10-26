Βίντεο-Νάξος: Επιχείρηση διάσωσης γάτου

Ήταν εγκλωβισμένος για δύο ημέρες σε στύλο της ΔΕΗ

Μια διαφορετική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην ορεινή Νάξο, όπου ένας γάτος πέρασε σχεδόν δύο ολόκληρα 24ωρα στην κορυφή στύλου ηλεκτροδότησης, χωρίς να μπορεί να κατέβει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κωμιακή, με τους κατοίκους να ακούν επί δύο ημέρες τα απελπισμένα νιαουρίσματα του ζώου και να προσπαθούν να βρουν τρόπο να το βοηθήσουν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Κρητικού, ο γάτος ανέβαινε σταδιακά όλο και ψηλότερα, μέχρι που εγκλωβίστηκε στην κορυφή. Οι κάτοικοι δοκίμασαν να τον κατεβάσουν χρησιμοποιώντας κοντάρια και αυτοσχέδια καλάθια, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τελικά ειδοποιήθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ και το απόγευμα της Κυριακής (25/10) έφτασε στο σημείο συνεργείο με δύο εργαζομένους, οι οποίοι κατάφεραν μέσα σε λίγη ώρα να κατεβάσουν με ασφάλεια τον τετράποδο «αναρριχητή».

Μάλιστα, μόλις ο γάτος πλησίασε στο έδαφος, ξέφυγε από τα χέρια των διασωστών του και εξαφανίστηκε τρέχοντας!

«Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του συνεργείου», έγραψε ο Γιώργος Κρητικός, ευχαριστώντας τους εργαζομένους που έδωσαν τέλος στην περιπέτεια του ζώου.

Η επιχείρηση διάσωσης καταγράφηκε σε βίντεο, με τον μικρό πρωταγωνιστή να επιστρέφει τελικά σώος στα σοκάκια του χωριού.