Προφυλακιστέοι κρίθηκαν Λιόλιος και ο συνεργάτης του επιχειρηματίας

Τις τρεις έφτασαν οι προφυλακίσεις για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Μετά τον διαιτητή τον δρόμο για τις φυλακές πήραν ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του συνεργάτης και επιχειρηματίας .

Και οι δύο δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύωρη ανακριτική διαδικασία. Ο Βαγγέλης Λιόλιος , πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ απολογήθηκε πρώτος σε μία διαδικασία που διήρκησε 3μιση ώρες και κατά την οποία αρνήθηκε τις κατηγορίες σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, δήλωσε αθώος και μίλησε για «πόλεμο» που δέχτηκε για να χάσει την Προεδρία της Ομοσπονδίας.

Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε σειρά οικονομικών και φορολογικών ελέγχων στους οποίους έχει υποβληθεί και σε αυτούς δε βρέθηκε κάτι μεμπτό για τον ίδιο.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο Λιόλιος έγινε το 2025, για τα έτη 2019-2020 για όλες τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στις οποίες δεν ανευρέθηκε κάτι ύποπτο.

Όπως επισημαίνει στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου έγιναν φύλλο και φτερό τα όσα τον αφορούσαν για τον Προμηθέα Πατρών, την εταιρεία που διαθέτει στην εστίαση αλλά και την ΕΟΚ.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελέγχθηκαν και θυρίδες, αλλά και τραπεζικοί λογαριασμοί του εσωτερικού και του εξωτερικού και δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Ακολούθησε ο στενός του συνεργάτης με την απολογία του να κρατάει μόλις 40 λεπτά. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες στην υπόθεση με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.