Τραγωδία στο λιμάνι. Τρείς άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί

Μυστήριο καλύπτει μέχρι στιγμής για τον τρόπο που έπεσε το αυτοκίνητο βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2 . Οι άνδρες του Λιμενικού ερευνούν την τραγωδία αφού υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι όταν βγήκε από πλοίο την ώρα της μεγάλης καταιγίδας.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού με κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών αλλά και ιδιωτικά σκάφη για να βγάλουν τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο. Αρχικά κατάφεραν να βγάλουν τον έναν από τους τρεις που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο, στον Πειραιά, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι άλλοι δύο άνθρωποι παράμειναν για ώρα εγκλωβισμένοι κάτω από το νερό και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για να βγάλουν οι αρχές το αυτοκίνητο στη στεριά.

Τελικά, λίγο πριν τις 22.00 το βράδυ, το αυτοκίνητο βγήκε στην επιφάνεια και μέσα σε αυτό, ήταν δεμένοι με τις ζώνες τους, οι άλλοι δύο επιβαίνοντες που έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ένας άνδρας 82 ετών. Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν επίσης μία γυναίκα 72 και ένας 49χρονος, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας.