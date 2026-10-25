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Επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον το νεαρό ολόλευκο θηλυκό ζαρκάδι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/10/2026 21:28
Επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον το νεαρό ολόλευκο θηλυκό ζαρκάδι
Πηγή Φωτό: ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής﻿

Το αλφικό (αλμπίνο) ζώο τραυματίστηκε πριν από δυο  περίπου εβδομάδες από διερχόμενο αυτοκίνητο σε επαρχιακό δρόμο της Ημαθίας.
Η οδηγός ενημέρωσε το δασαρχείο, οι δασικοί περισυνέλεξαν το τραυματισμένο ζώο κι ενημέρωσαν την ΑΝΙΜΑ.

Συνεργάτες του συλλόγου μετέφεραν το τραυματισμένο ζαρκάδι σε κτηνιατρείο στην Πτολεμαΐδα όπου δέχθηκε την κατάλληλη φροντίδα.

Το κατάλευκο ζώο με τα κόκκινα μάτια ανάρρωσε πλήρως και πριν από 3 ημέρες επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον για να συνεχίσει τη ζωή του!

 

Πηγή Βίντεο: ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής

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