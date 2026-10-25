Κρήτη: Δυο αδέλφια σώθηκαν σε τροχαίο – Συγκλονιστική ανάρτηση της μητέρας

Συγκλονίζει η ανάρτηση μητέρας, οι γιοι της οποίας ενεπλάκησαν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Γιόφυρου, στο Ηράκλειο, τα ξημερώματα της Κυριακής. Η ίδια περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησε, όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά για τη σφοδρή σύγκρουση, εκφράζοντας την ανακούφισή της για το γεγονός ότι τα παιδιά της κατάφεραν να βγουν ζωντανά από το κατεστραμμένο όχημα.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της, η εικόνα του αυτοκινήτου μετά τη σύγκρουση προκαλεί σοκ, καθώς δύσκολα μπορεί κανείς να πιστέψει ότι οι επιβαίνοντες επέζησαν. «Κι όμως, είναι εδώ, κοντά μας», σημειώνει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα συναισθήματα ανακούφισης και ευγνωμοσύνης που τη διακατέχουν.

Με αφορμή το περιστατικό, η μητέρα απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την οδήγηση, υπογραμμίζοντας πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ζωή και πόσο εύκολα μπορεί μια στιγμή να αλλάξει τα πάντα.

Παράλληλα, ευχαριστεί τον Θεό, τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό των παιδιών της, αλλά και όσους επικοινώνησαν μαζί της για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Πηγή Φωτό: ΠΑΤΡΙΣ

Η συγκλονιστική ανάρτηση της μητέρας, αναφέρει:

«Δεν περίμενα ποτέ να ξυπνήσω με ένα τηλεφώνημα που κόβει την ανάσα. Τα ξημερώματα της Κυριακής, οι γιοι μας είχαν σφοδρή σύγκρουση στο Γιόφυρο. Όποιος είδε το αυτοκίνητο δυσκολεύεται να πιστέψει ότι βγήκαν ζωντανοί. Κι όμως, είναι εδώ, κοντά μας. Σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνεις πόσο εύθραυστα είναι όλα. Όσα μας αγχώνουν καθημερινά μοιάζουν ξαφνικά τόσο μικρά. Ένα δευτερόλεπτο αρκεί για να αλλάξει μια ζωή. Ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ όσους βρέθηκαν δίπλα τους, και ευχαριστώ όλους εσάς για τις ευχές σας. Να προσέχετε στον δρόμο. Και να αγκαλιάζετε σφιχτά όσους αγαπάτε — όσο πιο συχνά μπορείτε».