Θεσσαλονίκη: Παροχή βοήθειας σε μητέρα και κόρη

Παροχή βοήθειας παρασχέθηκε σε μια 40χρονη (μητέρα) και μια 15χρονη (κόρη) στην περιοχή Κρύα Βρύση στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, ενημερώθηκε για το περιστατικό σημερα περίπου στις 17:00, το απόγευμα της Κυριακής (25/10/2026).

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρεις οχήματα από τον 3ος Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Οι δύο γυναίκες αποπροσανατολίστηκαν λόγω ομίχλης κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Οι Πυροσβέστες τις προσέγγισαν και τις μετεφεραν σε ασφαλές σημείο.