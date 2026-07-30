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Βίντεο: Μάχη με τις φλόγες στην Πάρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/07/2026 17:20

Συναγερμός έχει σημάνει ξανά στην Πάρο μετά τις νέες αναζωπυρώσεις. Στο βίντεο φαίνεται να μαίνεται η πυρκαγιά ενώ, πυροσβέστες και εθελοντές έχουν ριχτεί στην μάχη με τις φλόγες προσπαθώντας να την περιορίσουν. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι πολύ ισχυροί και δυσχαιρένουν το έργο πυροσβεστών και εθελοντών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει ηχήσει 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

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