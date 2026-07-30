Κάλυμνος: Μάχη με τις φλόγες στο Βαθύ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Κάλυμνο, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Βαθύ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:20 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική και τον Δήμο Καλύμνου.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Υδροφόρες του δήμου ενισχύουν την προσπάθεια κατάσβεσης.

Ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστοκούκος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και έχει αναπτύξει μεγάλο μέτωπο. Για την αντιμετώπισή της ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων.

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έχουν τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση. Όπως σημείωσε, ελικόπτερο απογειώθηκε από τη Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ, ώστε να ενισχύσει τις δυνάμεις που επιχειρούν στο νησί.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ.

Η Κάλυμνος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου έχει ήδη ενεργοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.