Πάρος: Νέο 112 για εκκένωση στο Καμάρι

Νέο μήνυμα μέσω του 112 έστειλε στις 15:11 το μεσημέρι της Πέμπτης η Πολιτική Προστασία, καθώς η φωτιά στην Πάρο παραμένει σε εξέλιξη και οι αναζωπυρώσεις συνεχίζουν να απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι, να απομακρυνθούν προς την Αλυκή και να ακολουθήσουν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με στόχο να περιορίσουν τις εστίες της πυρκαγιάς. Στη μάχη συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, διευκολύνοντας τις εκκενώσεις και συμβάλλοντας στην ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να ακολουθούν άμεσα τα μηνύματα του 112, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κοντά στα πύρινα μέτωπα και να διευκολύνουν το έργο των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.