Το ΕΚΑΒ σε επιφυλακή στα πύρινα μέτωπα της χώρας

Με τις πυρκαγιές να μαίνονται στα νησιά της χώρας για δεύτερη ημέρα και την πυροσβεστική να μάχεται να τις περιορίσει, το ΕΚΑΒ βρίσκεται επίσης επί ποδός για τυχόν συμβάντα στα πεδία των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην πυρκαγιά που καίει στην Πρέβελη, στο σημείο βρίσκονται δύο ασθενοφόρα, ενώ νωρίτερα παρελήφθη ένας 71χρονος με ελαφρά εγκάυματα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στο μέτωπο της Άνδρου που πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι, τπλήρωμα του ΕΚΑΒ βοήθησε στον απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από το σπίτι τους, ενώ παράλληλα βοήθεια χρειάστηκε και ένας πυροσβέστης που έφερε ελαφρά εγκαύματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άνδρου.

Στην Πάρο και στην Κάλυμνο, βρίσκονται δύο ασθενοφόρα αντίστοιχα στα σημεία της πυρκαγιάς σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ:

Για 2η ημέρα, το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τις εν εξελίξει πυρκαγιές σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Συγκεκριμένα:

-Ρέθυμνο-

Για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, 2 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο. Μέχρι στιγμής, από την περιοχή παρελήφθη ένας 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

-Άνδρος-

Στην Άνδρο έχουν τεθεί σε ετοιμότητα 3 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους, μεταφέροντάς τους σε καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Άνδρου.

-Κάλυμνος-

Στην Κάλυμνο βρίσκονται σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

-Πάρος-

Στην Πάρο βρίσκονται σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και εκκενώσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προσαρμόζοντας την ανάπτυξή τους βάσει των αναγκών που προκύπτουν. Παράλληλα, τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη των συμβάντων.