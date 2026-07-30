Άνδρος: Νέο 112 για εκκένωση στον Κόλυμπο

Λίγο πριν από τις 16:00, οι Αρχές έστειλαν δεύτερο μήνυμα μέσω του 112 για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Άνδρο.

Το μήνυμα καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν άμεσα και να κινηθούν μέσω της Επαρχιακής Οδού Άνδρου – Γαυρίου προς τη Χώρα της Άνδρου.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού του μετώπου.