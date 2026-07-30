Κέλλυ Κελεκίδου: Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε πάνω στο διάσημο μωσαϊκό του ταύρου στο Μιλάνο

Στο Μιλάνο βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες η Κέλλυ Κελεκίδου, με αφορμή τη συναυλία του Μπρούνο Μαρς. Η γνωστή τραγουδίστρια εκμεταλλεύτηκε το ταξίδι της για να περιηγηθεί στην ιταλική πόλη και να επισκεφθεί τα πιο εμβληματικά αξιοθέατά της.

Ανάμεσα στις στάσεις της ήταν και η ιστορική Galleria Vittorio Emanuele II, όπου βρίσκεται το διάσημο μωσαϊκό με τον ταύρο. Εκεί, η Κέλλυ Κελεκίδου χόρεψε το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο στο TikTok και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα όσων βρίσκονταν στο σημείο.

Στο βίντεο φαίνεται πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται γύρω της, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον την αυθόρμητη στιγμή.

Το μωσαϊκό, που απεικονίζει τον ταύρο –σύμβολο της πόλης του Τορίνο– βρίσκεται κάτω από τον κεντρικό γυάλινο θόλο της Galleria Vittorio Emanuele II. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, όποιος πατήσει με το δεξί πόδι πάνω στον ταύρο και κάνει τρεις περιστροφές χωρίς να χάσει την ισορροπία του, εξασφαλίζει καλή τύχη, την εκπλήρωση μιας ευχής και την επιστροφή του στο Μιλάνο.

Η Galleria Vittorio Emanuele II βρίσκεται δίπλα στην Piazza del Duomo και συνδέει την κεντρική πλατεία του Μιλάνου με το ιστορικό θέατρο Teatro alla Scala.