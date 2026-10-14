Μαρούσι: Απατεώνες άρπαξαν λίρες και 20.000 ευρώ από 89χρονη

Λίρες, πεντόλιρα και 20.000 ευρώ σε μετρητά άρπαξαν απατεώνες από το σπίτι μιας 89χρονης στο Μαρούσι, χθες το απόγευμα.

Οι δράστες παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων και έπεισαν την ηλικιωμένη να τους αποκαλύψει την κρυψώνα της. Στη συνέχεια, γκρέμισαν τον τοίχο με βαριοπούλα και πήραν τα πολύτιμα αντικείμενα και τα χρήματα.

Το περιστατικό απότελεί το τρίτο χτύπημα απατεώνων μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική λεία από τις τρεις περιπτώσεις ξεπερνά τις 600.000 ευρώ σε λίρες, κοσμήματα και μετρητά.

Πώς έστησαν την απάτη στο σπίτι της 89χρονης

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δράστες εμφανίστηκαν στην κατοικία της ηλικιωμένης στο Μαρούσι, προσποιούμενοι ότι εργάζονται σε εταιρεία κοινοχρήστων.

Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της. Στη συνέχεια, την έπεισαν να τους δείξει το σημείο όπου έκρυβε τις λίρες και τα χρήματά της, μέσα σε τοίχο ενός δωματίου του σπιτιού.

Η ηλικιωμένη δεν γνώριζε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Οι δράστες, αφού έμαθαν πού βρίσκονταν τα πολύτιμα αντικείμενα, προχώρησαν στο επόμενο βήμα.

Γκρέμισαν τον τοίχο με βαριοπούλα για να βρουν τη λεία

Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν βαριοπούλα και κατέστρεψαν το σημείο του τοίχου όπου βρίσκονταν κρυμμένα τα χρήματα και οι λίρες.

Από την κρυψώνα πήραν 40 πεντόλιρα, 10 λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά. Η αξία κάθε πεντόλιρου υπολογίζεται στις 5.000 ευρώ, γεγονός που ανεβάζει την αξία των 40 πεντόλιρων στις 200.000 ευρώ.