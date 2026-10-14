Με πέτρες προσπάθησαν να διαρρήξουν ζαχαροπλαστείο αλλά έφυγαν άπραγοι

Στόχος διαρρηκτών έγινε ζαχαροπλαστείο στη Νέα Ιωνία Βόλου, το βράδυ της Δευτέρας με δύο άνδρες να προσπαθούν να σπάσουν την τζαμαρία του καταστήματος, πετώντας πέτρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, ντυμένοι στα μαύρα, έφτασαν έξω από την επιχείρηση με μηχανάκι. Αφού σταμάτησαν μπροστά στο κατάστημα, άρχισαν να εκσφενδονίζουν πέτρες στην πόρτα και την τζαμαρία, επιχειρώντας να ανοίξουν δίοδο για να μπουν στο εσωτερικό.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους, η τζαμαρία άντεξε και οι επίδοξοι διαρρήκτες δεν κατάφεραν να περάσουν μέσα. Τελικά εγκατέλειψαν την προσπάθεια, ανέβηκαν ξανά στο μηχανάκι και εξαφανίστηκαν.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο κάμερες ασφαλείας του ζαχαροπλαστείου ή γειτονικών επιχειρήσεων να έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δύο ανδρών και να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους.