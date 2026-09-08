Βίντεο-Ηράκλειο: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ

και συνεχίζει την πορεία του

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα από το σημείο είχαν περάσει πεζοί

Τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο προσκρούει με σφοδρότητα σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια απομακρύνεται κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται το ΙΧ να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και, μόλις φτάνει σε στροφή, ο οδηγός του να χάνει τον έλεγχο. Το όχημα πέφτει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο μετακινείται από τη δύναμη της σύγκρουσης.

Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση, ο οδηγός δεν σταματά για να διαπιστώσει τι έχει συμβεί, αλλά συνεχίζει κανονικά την πορεία του και απομακρύνεται από το σημείο.

Tο αυτοκίνητο κατέβαινε από την οδό Ούλωφ Πάλμε, όταν εξετράπη της πορείας του. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά και στον μπροστινό προφυλακτήρα του σταθμευμένου οχήματος.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, όπως φαίνεται στο βίντεο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση είχαν περάσει πεζοί από το συγκεκριμένο σημείο.