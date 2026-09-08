ΓΣΕΒΕΕ για μέτρα ΔΕΘ: «Η μεγάλη πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων μένει εκτός ελαφρύνσεων»

Σκληρή κριτική Καβαθά στις κυβερνητικές εξαγγελίες – Τι αναγνωρίζει ως θετικό και γιατί υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις δεν φτάνουν στις πιο πιεσμένες επιχειρήσεις

Σκληρή κριτική στα μέτρα της ΔΕΘ ασκεί ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καβαθάς, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις επιμέρους θετικές παρεμβάσεις, η μεγάλη πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων παραμένει εκτός ουσιαστικών ελαφρύνσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα. Η κατάργηση των προσαυξήσεων λόγω μισθοδοσίας και υπέρβασης του μέσου τζίρου του ΚΑΔ αφορά δυνητικά 156.000 επιχειρήσεις σε σύνολο περίπου 755.000.

Η ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει, μάλιστα, ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα είναι λιγότεροι, καθώς απαιτείται σειρά προϋποθέσεων φορολογικής και εργασιακής συνέπειας, από τη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA και τη διασύνδεση POS έως την απουσία προστίμων τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Η βασική ένσταση: το τεκμήριο παραμένει

Για τη Συνομοσπονδία, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν καταργείται ο βασικός μηχανισμός του τεκμαρτού εισοδήματος. Έτσι, επαγγελματίες με χαμηλά πραγματικά κέρδη μπορεί να εξακολουθούν να φορολογούνται για υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα.

Περιορισμένη χαρακτηρίζεται και η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, καθώς, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, εξακολουθεί να αφαιρεί πολύτιμη ρευστότητα από τις επιχειρήσεις.

Ποια μέτρα βλέπει θετικά

Η ΓΣΕΒΕΕ χαρακτηρίζει θετικές τις ελαφρύνσεις για τους τρίτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες, τις αυξημένες αποσβέσεις για μηχανολογικό εξοπλισμό και τα κίνητρα αντικατάστασης επαγγελματικών οχημάτων.

Θετικά αξιολογείται και η ανακατεύθυνση 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για δάνεια προς μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θέτει, όμως, ένα κρίσιμο ερώτημα: εάν εφαρμοστούν τα συνήθη τραπεζικά πιστοληπτικά κριτήρια, πόσες από τις μικρότερες επιχειρήσεις θα μπορέσουν πραγματικά να χρηματοδοτηθούν;

Η ΓΣΕΒΕΕ αμφισβητεί, τέλος, την πραγματική εμβέλεια των 576 εκατ. ευρώ που υπολογίζει η κυβέρνηση ως κόστος των μέτρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επισημαίνοντας ότι το ποσό απλώνεται σε βάθος τετραετίας, έως το 2030.

Ζητά κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος και του τέλους επιτηδεύματος για όλους, επαναφορά των 120 δόσεων και παρεμβάσεις στο κόστος ενέργειας, καυσίμων και επαγγελματικών ενοικίων.