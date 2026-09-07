Αποκλειστικό Βίντεο: Λουόμενοι ταλαιπωρούν φώκια

Πολλές φορές η καλή πρόθεση δεν φτάνει. Χρειάζεται και γνώση. Αν και το έχουμε πει πολλές φορές, οι φώκιες οταν βγαίνουν στις παραλίες θέλουν να είναι στεγνές, οπότε σας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ μην τους ρίχνετε νερό, μην τις ταΐζετε, μην προσπαθείτε να τις γυρίσετε στη θάλασσα!

Στο βίντεο που δημοσιεύει η MOm Greece η Καλυψώ στη Τζιά είναι ξεκάθαρα στρεσαρισμένη και προσπαθεί να διώξει από κοντά της όσους την έχουν περικυκλώσει και την βρέχουν.

Σκέψου απλά να είσαι ξαπλωμένος στη παραλία και να χαίρεσαι τον ήλιο…θα ήθελες κόσμος να μαζεύεται γύρω σου και σου πετάει νερό? Τόσο απλό είναι!