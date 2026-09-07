Βίντεο:Η μάχη των δασοκομάντο στην Κόνιτσα

Η κατάσταση στην πυρκαγιά της Κόνιτσας είναι αρκετά βελτιωμένη τονίζουν πηγές της Πυροσβεστικής.

Η δουλειά των Δασοκομαντο και των δασεργατών αποδίδει οι οποίοι έχουν μπει αρκετά μέσα στο δάσος μέχρι τα απόκρημνα σημεία.

Η φωτιά στην Κόνιτσα Πυροσβεστική

Η φωτιά συνεχίζει να καίει έρπουσα αλλά αργά και καθαρίζει τον βελονοτάπητα ενώ, όπου βρίσκει ξερά και κατάκοιτα γίνεται επικόρυφη.