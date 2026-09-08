Ασπρόπυργος: Αγωνία για την εξαφάνιση 45χρονου οδηγού

Ο Κωνσταντίνος Μπάθας αγνοείται από τις 31 Αυγούστου – Το κινητό του παραμένει απενεργοποιημένο

Ώρες αγωνίας περνά η οικογένεια του 45χρονου Κωνσταντίνου Μπάθα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην περιοχή του Ασπροπύργου στις 31 Αυγούστου.

Ο 45χρονος, ο οποίος κατάγεται από τη Ματαράγκα Αγρινίου και εργάζεται ως οδηγός νταλίκας, είχε επιστρέψει από ταξίδι στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στάθμευσε την νταλίκα του στον Ασπρόπυργο και στη συνέχεια αναχώρησε με το προσωπικό του αυτοκίνητο.

Πρόκειται για ένα μαύρο Renault Clio, με αριθμό κυκλοφορίας ΗΚΜ 5084. Από εκείνη τη στιγμή ο Κωνσταντίνος Μπάθας δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής, ενώ, σύμφωνα με την οικογένειά του, το κινητό του τηλέφωνο παραμένει απενεργοποιημένο.

Ο αδελφός του μετέβη τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην Ασφάλεια Ασπροπύργου και δήλωσε την εξαφάνισή του. Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ έχει δοθεί σήμα για τον εντοπισμό τόσο του ίδιου όσο και του αυτοκινήτου του.

Οι συγγενείς του απευθύνουν έκκληση σε όποιον μπορεί να γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει δει τον 45χρονο και το όχημά του να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.