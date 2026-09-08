Κρήτη: Ολονύκτια μάχη για πυρκαγιές στον Δήμο Γόρτυνας

Μάχη με τις πύρινες γλώσσες, έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες, για την κατάσβεση δυο πυρκαγιών σε περιοχές στο Δήμο Γόρτυνας, στο ηράκλειο Κρήτης.

Στην πρώτη περίπτωση, πυρκαγιά ξέσπασε μετά τις έντεκα το βράδυ στην περιοχή του Πανασού, ενώ το δεύτερο μέτωπο, εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, στα Μούλια.

Στον Πανασό, στη μάχη με τις φλόγες, ρίχτηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και δέκα οχήματα, αλλά και υδροφόρες που παραχώρησε ο Δήμος Γόρτυνας.

Στα Μούλια κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, προχωρά σε έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.