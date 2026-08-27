Βίντεο: Η επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο.

Σε μία εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, που είχε δυστυχώς τραγική κατάληξη, κλήθηκαν να συνδράμουν οι εθελοντές της ΕΟΔ το Σάββατο 22 Αυγούστου.

12 εθελοντές διασώστες της Ομάδας από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Κοζάνης – Hellenic Rescue Team Kozani, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χανίων – Hellenic Rescue Team Chania και την Θεσσαλονίκη, που βρίσκονταν σε υπηρεσία ασφαλείας στο Οροπέδιο των Μουσών, στον Όλυμπο, όπως αναφέρει στην αναρτησή του ο Ζαφείρης Τρομπακας ενημερώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου μέσω ασυρμάτου για ορειβάτη που είχε πτώση στο απότομο μονοπάτι της «Διαφυγής» στη θέση Κακόσκαλα, κοντά στην κορυφή του Μύτικα. Η ομάδα κινήθηκε άμεσα προς το σημείο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την Π.Υ.

Γρήγορα εντόπισαν τον ορειβάτη και μετά από μία επίπονη προσπάθεια απεγκλωβισμού από την απόκρημνη πλαγιά και κατάβασης 200 μέτρων με φορείο και τα απαραίτητα υλικά ασφαλείας. που κράτησε τρεις ώρες και στην οποία συμμετείχαν, εκτός από τα μέλη της ΕΟΔ, ο διαχειριστής του καταφυγίου “Γιώσος Αποστολίδης” Λαζαρος Μποτελης ο Γιάννης Πακιστανίδηςαπο την ομάδα του κατ Αποστολίδη, και ο Νίκος Ραγκος απο την ομαδα του καταφύγιου “Χ.Κακαλου” κατάφεραν να τον μεταφέρουν στο μονοπάτι των Ζωναριών, και απο εκει στο οροπέδιο των Μουσων από οπου τον παρελαβαν στελέχη της 8ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Λιτοχώρου ,για να τον παραδώσουν σε ελικόπτερο της Π.Α.

Ταυτόχρονα, το ελικόπτερο παρέλαβε και επισκέπτη του καταφυγίου «Γιώσος Αποστολίδης», που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 18.00 περίπου.

Όλοι οι εθελοντές της ΕΟΔ εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του άτυχου ορειβάτη και ευχόμαστε το περιστατικό αυτό να είναι το τελευταίο που θα κοστίσει μια ανθρώπινη ζωή στο βουνό αυτό το καλοκαίρι