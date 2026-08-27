Από σήμερα οι εγγραφές επιτυχόντων στα ΑΕΙ

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ξεκινούν από σήμερα 27 Αυγούστου 2026 και τελειώνουν στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας.

Η εγγραφή των επιτυχόντων γίνεται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ έτους 2026, θα πρέπει να εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας (password), τον ίδιο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2026, θα εισάγονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και ως κωδικό ασφαλείας εκείνον που ήδη έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο Μηχανογραφικό Δελτίο Σοβαρών Παθήσεων.

Και για τις δύο κατηγορίες υποψηφίων, στην περίπτωση που απώλεσαν ή αγνοούν το κωδικό ασφαλείας τους, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας, μέσω σχετικού συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και το email που έχουν συμπληρώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους.

Να σημειωθεί ωστόσο, ότι ειδικά για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ θα υπάρξει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Εγγραφών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων, ανά κατηγορία, μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr .