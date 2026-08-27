Αποκλειστικό:Χτύπησαν οι Ελληνικοί Patriot στην Σαουδική Αραβία

Τις μεταμεσονύκτιες ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη με αριθμό εχθρικών Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), εκτοξεύοντας 3 βλήματα.Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.