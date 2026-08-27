Πάνω από 3 κιλά ηρωίνης σε οικία στη Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη από αστυνομικούς σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένας ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων,

κινητό τηλέφωνο και

το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Σχηματίστηκε δικογραφία και ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.