LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

14:50
ALPHA NEWS

Πάνω από 3 κιλά ηρωίνης σε οικία στη Θεσσαλονίκη

Μία σύλληψη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/08/2026 11:21
Πάνω από 3 κιλά ηρωίνης σε οικία στη Θεσσαλονίκη
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: ΔΑΟΕ / ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη από αστυνομικούς σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένας ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων,
  • κινητό τηλέφωνο και
  • το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Σχηματίστηκε δικογραφία και ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης