Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη ένας 43χρονος, από αστυνομικούς στην Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία της συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, όπου πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς. Ο άνδρας συνελήφθη, αφού πρώτα, φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο (χαράκτης).

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 39χρονη σύζυγός του, η οποία είναι επίσης υπήκοος Αλβανίας, ανέφερε, ότι δέχτηκε απειλές από τον 43χρονο, και της άσκησε σωματική βία.

Ο 43χρονος, οδηγήθηκε στην Δικαιοσύνη.