Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Για σήμερα 27 Αυγούστου 2026, και στις περιοχές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) για τις κάτωθι περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Εύβοιας)

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

– Περιφέρεια Κρήτης

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά πυρκαγιών.

Επιπρόσθετα, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω περιοχών, τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ακόμη, εφαρμόζεται, το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Για αυτές τις περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές.