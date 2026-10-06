Βίντεο: Έντυσε την νταλίκα του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Δεν έχει τέλος η αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και αυτό αποδεικνύεται πλέον στην καθημερινότητα.

Όπου σταθείς κι όπου βρεθείς – παρότι πέρασε κιόλας ένας μήνας- ο Γιώργος Μαζωνάκης πρωταγωνιστεί. Κι έρχονται και εικόνες σαν αυτές στο βίντεο, με τον οδηγό που “έντυσε” το φορτηγό του με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, να σε κάνουν να το νιώσεις.

Αγνή, άδολη αγάπη από τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας για τον μεγάλο σταρ που παράλληλα ήταν “ο δικός μας άνθρωπος, που δεν ήταν τέλειος, που ήταν σαν όλους εμάς και αυτό μας ένωνε παραπάνω μαζί του”.

Η μορφή του θα συνοδεύει τον οδηγό στα αμέτρητα χιλιόμετρα της σκληρής δουλειάς του. Στην καθημερινή Οδύσσεια του επαγγελματία στις εθνικές οδούς και στους παραδρόμους, στις βιομηχανικές ζώνες και τις αποθήκες.

Εκεί που θα ταίριαζε ο στίχος από το “η ζωή μου βήμα”, εκεί που όπως τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης “δεν έχει ο δρόμος μου σκιά να ξαποστάσω όνειρο να σταθώ…”