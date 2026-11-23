Όλη την περιοχή γύρω από το χωριό Στουππαίους “χτενίζουν” οι αρχές καθώς μία ηλικιωμένη έχει εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 90χρονη τα ίχνη της οποίας χάθηκαν σήμερα το μεσημέρι. Ο σύζυγος και οι κάτοικοι του χωριού ξεκίνησαν να την ψάχνουν χωρίς αποτέλεσμα. Ειδοποίησαν τις αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό της.

Στην επιχείρηση συμμετέχει η αστυνομία και η πυροσβεστική.