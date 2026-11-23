Τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη, όταν ένας 72χρονος έπεσε από ένα δέντρο και έχασε την ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας βρισκόταν στο χωράφι του και εκτελούσε εργασίες, κοντά στο Αρκαλοχώρι.

Ο 72χρονος είχε ανέβει σε ένα δέντρο για να κλαδέψει όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία και έπεσε. Μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.