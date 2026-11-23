Ένα νεκρό σκυλί – Μάχη δίνουν τα υπόλοιπα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης όταν άγνωστος μπήκε στην αυλή γιατρού και δηλητηρίασε τα σκυλιά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άγνωστος μπήκε στην κατοικία του γιατρού και τοποθέτησε δηλητηριασμένα δολώματα, με σκοπό να δηλητηριαστούν τα σκυλιά.

Τα ζώα εντόπισε σε άσχημη κατάσταση η νοσηλεύτρια με την οποία συνεργάζεται ο γιατρός, ο οποίος εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν στο νησί. Η νοσηλεύτρια παρείχε άμεση βοήθεια στα σκυλιά που είχαν δηλητηριαστεί. Ωστόσο ένα από αυτά δεν κατάφερε να επιβιώσει, με τα υπόλοιπα να δίνουν μάχη για να μείνουν στην ζωή.

Σημειώνεται πως οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχές και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του υπεύθυνου.