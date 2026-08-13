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Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/08/2026 12:22
Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης
PHOTO/ AP- Michael Varaklas

Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών στα νότια παράλια της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης frontex εντόπισε μέσα σε λίγες ώρες 4 λέμβους με περίπου 200 μετανάστες.
Περισυνελέγησαν από πλοία του Λιμενικού σώματος και οι πρώτοι 87, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης ενώ οι υπόλοιποι 113 μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

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