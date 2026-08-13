Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης
Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών στα νότια παράλια της Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης frontex εντόπισε μέσα σε λίγες ώρες 4 λέμβους με περίπου 200 μετανάστες.
Περισυνελέγησαν από πλοία του Λιμενικού σώματος και οι πρώτοι 87, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης ενώ οι υπόλοιποι 113 μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.
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