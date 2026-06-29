Βίντεο: Ανέλκυση του ελικοπτέρου από τη λίμνη Αωού
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού Ελικοπτέρου που έπεσε στην λίμνη Αώου την προηγούμενη εβδομάδα. Στα πλάνα που μεταδίδει ο Τύπος Ηπείρου οι δύτες βούτηξαν τις προηγούμενες ημέρες και τοποθέτησαν ειδικά μπαλόνια αφού πρώτα άντλησαν τα καύσιμα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Στην συνέχεια το ελικόπτερο θα μεταφερθεί, σε ειδικό χώρο για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις