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Βίντεο: Ανέλκυση του ελικοπτέρου από τη λίμνη Αωού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/06/2026 17:45

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού Ελικοπτέρου που έπεσε  στην λίμνη Αώου την προηγούμενη εβδομάδα. Στα πλάνα που μεταδίδει ο Τύπος Ηπείρου οι δύτες βούτηξαν τις προηγούμενες ημέρες και τοποθέτησαν ειδικά μπαλόνια αφού πρώτα άντλησαν τα καύσιμα.

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Στην συνέχεια το ελικόπτερο θα μεταφερθεί,  σε ειδικό χώρο για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

 

 

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