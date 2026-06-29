Ο “Τομπι” μύρισε Λαβράκι

“Λαβράκι” έβγαλε ο έλεγχος των Λιμενικών με την βοήθεια και του Στο πλαίσιο και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΤΟΜΠΙ», στο Μαντούδι .

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο λιμάνι Κυμασίου Μαντουδίου, εντόπισαν 26χρονη να κατέχει εντός της χειραποσκευής της, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 278,1 γραμμαρίων και τρεις νάιλον συσκευασίες με ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 1.024,83 γραμμαρίων. Επίσης κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350€) που βρέθηκαν στην κατοχή της.

Ακολούθως, συνελήφθη στην Αλόννησο ο 23χρονος παραλήπτης των ναρκωτικών ουσιών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, η οποία κατασχέθηκε.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Μαντουδίου.