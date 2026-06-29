Τρελάγκαθα Μεσολογγίου: Νέο περιστατικό πυρκαγιάς

Περιστατικό πυρκαγιάς εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Τρελάγκαθα Μεσολογγίου.

Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να πάρει διαστάσεις χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής κυρίως γιατί το συγκεκριμένο αγρόκτημα ήταν καθαρισμένο από ξερόχορτα.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου βρέθηκε άμεσα στο σημείο και παρέμεινε σε ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε η συνδρομή μηχανήματος έργου ή υδροφόρας, καθώς η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν αρκετή για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού.