Τρελάγκαθα Μεσολογγίου: Νέο περιστατικό πυρκαγιάς
Περιστατικό πυρκαγιάς εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Τρελάγκαθα Μεσολογγίου.
Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να πάρει διαστάσεις χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής κυρίως γιατί το συγκεκριμένο αγρόκτημα ήταν καθαρισμένο από ξερόχορτα.
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου βρέθηκε άμεσα στο σημείο και παρέμεινε σε ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε η συνδρομή μηχανήματος έργου ή υδροφόρας, καθώς η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν αρκετή για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού.
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