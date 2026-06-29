Συνελήφθησαν δύο άτομα στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίων

Συνελήφθησαν στην περιοχή του Ζεφυρίου, 66χρονη και 44χρονος, με μεταξύ τους συγγενική σχέση, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και προσωπικών δεδομένων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί τους, οι οποίοι αναζητούνται.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι οι δράστες λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, έχοντας εγκαταστήσει κάμερες επιτήρησης με καταγραφικό μηχάνημα.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στους παραπάνω χώρους, όσο και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων,

•το χρηματικό ποσό των -27.030- ευρώ,

•το χρηματικό ποσό των -1.100- δολαρίων ΗΠΑ,

•φυσίγγια,

•δελτίο ταυτότητας για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια και

•καταγραφικό μηχάνημα, μαζί με -2- κάμερες ασφαλείας.