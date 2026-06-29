Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Βρία στην Πιερία

Οριοθετήθηκε τελικά η φωτιά που ξέσπασε, το απόγευμα, σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Βρία του Δήμου Κατερίνης.

Για την κατάσβεσή της, πήραν μέρος 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα, δυο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συμμετέχουν επίσης και υδροφόρες της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.