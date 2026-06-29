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Προαναχωρησιακό Κέντρο Αμυγδαλέζας: 26χρονος επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες κρυμμένες σε ραφή παντελονιού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/06/2026 16:41
Προαναχωρησιακό Κέντρο Αμυγδαλέζας: 26χρονος επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες κρυμμένες σε ραφή παντελονιού
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός που επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες κρυμμένες σε ραφή παντελονιού στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας.

Ο 26χρονος πήγε για επισκεπτήριο στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, όπου κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -64- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -12,8- γραμμ. κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, επιμελώς κρυμμένες στη ραφή παντελονιού που προοριζόταν για έγκλειστο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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