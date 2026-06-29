Προαναχωρησιακό Κέντρο Αμυγδαλέζας: 26χρονος επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες κρυμμένες σε ραφή παντελονιού

Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός που επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες κρυμμένες σε ραφή παντελονιού στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας.

Ο 26χρονος πήγε για επισκεπτήριο στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, όπου κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -64- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -12,8- γραμμ. κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, επιμελώς κρυμμένες στη ραφή παντελονιού που προοριζόταν για έγκλειστο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.