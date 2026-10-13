Γλυφάδα: Δύο συλλήψεις για κλοπές από οχήματα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού»

Παρακολουθούσαν πολίτες που έκαναν αναλήψεις από τράπεζες και τους έκλεβαν

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με διεθνή δράση, η οποία φέρεται να διέπραττε κλοπές από οχήματα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού», προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί στη Γλυφάδα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, τα μέλη της ομάδας μετακινούνταν προσωρινά μεταξύ διαφορετικών χωρών, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων, στο πλαίσιο του φαινομένου που είναι γνωστό ως «εγκληματικός τουρισμός».

Η δράση τους ξεκινούσε από τραπεζικά καταστήματα, όπου εντόπιζαν και παρακολουθούσαν πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρημάτων. Στη συνέχεια, προκαλούσαν φθορά σε ελαστικό του οχήματός τους και τους ακολουθούσαν μέχρι να σταματήσουν.

Τότε, ένα από τα μέλη πλησίαζε τον οδηγό, προσφερόμενο να τον βοηθήσει, με σκοπό να αποσπάσει την προσοχή του. Την ίδια στιγμή, συνεργός του προσέγγιζε το αυτοκίνητο από διαφορετική πλευρά και αφαιρούσε από το εσωτερικό του τσάντα που περιείχε χρήματα.

Πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και κατασχέσεις

Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα για τις μετακινήσεις τους, αλλά και για την ενοικίαση αυτοκινήτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διαμέρισμα όπου διέμεναν προσωρινά, καθώς και κατά τις σωματικές έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και τραπεζικές κάρτες.

Είχαν απασχολήσει τις Αρχές και στο εξωτερικό

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις κλοπών και δύο απόπειρες σε οχήματα, οι οποίες φέρονται να διαπράχθηκαν από τις αρχές Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, έπειτα από επικοινωνία με αλλοδαπές Αρχές, διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν συλληφθεί επανειλημμένα στο εξωτερικό για παρόμοια αδικήματα. Μάλιστα, ένας εξ αυτών διώκεται από τις ισπανικές Αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.