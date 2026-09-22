Υπόθεση Βουλιαγμένης: Στον ανακριτή αύριο οι 2 κατηγορούμενοι

Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν αύριο, ο 76χρονος και η 21χρονη φίλη του, που κατηγορούνται για συνέργεια, εξύβριση και απειλή, μετά τον καβγά στη Βουλιαγμένη που κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου.

Μετά τις απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην ακτή της Βουλιαγμένης. Ο 82χρονος και ο 76χρονος, ο οποίος ήταν μαζί με την 21χρονη, διαπληκτίστηκαν για μία ή δύο ξαπλώστρες.

Από τον καβγά στην τραγωδία

Η ένταση ξεκίνησε με λογομαχία. Στη συνέχεια, όμως, οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 82χρονος υπέστη ανακοπή. Στην ακτή βρισκόταν νοσηλεύτρια, η οποία μαζί με άλλους παρευρισκόμενους προσπάθησε να τον επαναφέρει. Χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί τελικά κατέληξε.

Η εκδοχή του 76χρονου

Ο 76χρονος έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό. Όπως υποστήριξε, δέχθηκε χτύπημα από τον 82χρονο και στη συνέχεια ο ίδιος λιποθύμησε.