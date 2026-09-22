Κορδελιό: Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα κλοπής

Στη σύλληψη ενός 19χρονου για απόπειρα κλοπής προχώρησαν τα ξημερώματα, αστυνομικοί στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός εντοπίστηκε στο Κορδελιό, όπου φέρεται να προσπάθησε μαζί με δύο συνεργούς του να διαρρήξει θυρίδες εταιρείας διαμονής δεμάτων.

Προσπάθησαν να διαρρήξουν τις θυρίδες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 19χρονος και οι δύο συνεργοί του επιχείρησαν να ανοίξουν τα κουτιά θυρίδων της εταιρείας, χρησιμοποιώντας κατσαβίδι.

Εντοπίστηκε από αστυνομικούς

Ο 19χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.