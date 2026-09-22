Κορδελιό: Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα κλοπής
Στη σύλληψη ενός 19χρονου για απόπειρα κλοπής προχώρησαν τα ξημερώματα, αστυνομικοί στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός εντοπίστηκε στο Κορδελιό, όπου φέρεται να προσπάθησε μαζί με δύο συνεργούς του να διαρρήξει θυρίδες εταιρείας διαμονής δεμάτων.
Προσπάθησαν να διαρρήξουν τις θυρίδες
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 19χρονος και οι δύο συνεργοί του επιχείρησαν να ανοίξουν τα κουτιά θυρίδων της εταιρείας, χρησιμοποιώντας κατσαβίδι.
Εντοπίστηκε από αστυνομικούς
Ο 19χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.
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