Βάσω Λασκαράκη “Έχω ακόμη την ίδια χαρά όταν πηγαίνω για γύρισμα”

«Το σόι σου» κάνει πρεμιέρα απόψε στις 20:00 με διπλό, χορταστικό επεισόδιο και η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για τις εξελίξεις αλλά και την επιτυχία της σειράς.

Όπως λέει, περιμένανε όλοι οι πρωταγωνιστές πώς και πώς να διαβάσουν τα δύο πρώτα επεισόδια για να μάθουν τι θα συμβεί «και μας ήρθε ξαφνικό στην πρώτη ανάγνωση».

Η Μπέλα ανακοινώνει ότι παντρεύεται και αρχίζουν τα ευτράπελα «η Μπέλα μιλάει για το Χρήστο, εγώ λέω άλλα, καταλαβαίνουμε άλλα… στο τέλος βλέπουμε νυφικό».

Φυσικά δεν αποκάλυψε αν θα γίνει γάμος στο τέλος, παρότι φθάνουμε στην εκκλησία «γίνεται μεγάλο «τζέρτζελο» έξω από την εκκλησία».

Η αγάπη όλων για τη σειρά είναι μεγάλη και παραδέχεται ότι ακόμη πηγαίνει στα γυρίσματα με την ίδια χαρά. Και παρά το γεγονός ότι δεν έκαναν γυρίσματα σχεδόν δυο μήνες, όταν γυρίσανε από τις διακοπές ήταν «αυτό που λέμε σαν να μην πέρασε μια μέρα, ενσωματωνόμαστε κατευθείαν».

«Το σόι σου» είναι μια σειρά που έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος και συνεχίζει να την στηρίξει και όπως λέει η Βάσω για όσο θέλει ο κόσμος θα θέλανε όλοι να συνεχίσουν με τον ίδιο ενθουσιασμό.